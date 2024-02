Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Marius nu iși mai gasește liniștea de cand fiul ei a murit. Intreaga familie iși dorește sa afle adevarul despre ce s-a intamplat, crezand ca tanarul de 28 de ani ar fi fost ucis la comanda. Cei doi aveau o relație apropiata, iar moartea lui i-a starnit multa suferința in suflet.

- In perioada filmarilor pentru Miami Bici 2, Codin Maticiuc se afla pe platourile de filmare din America. Soția lui creștea singura cele doua fiice, Ilinca și Smaranda. Din cauza ca actorul nu era acasa, mai ales in primele luni de viața ale Ilincai, in cuplu au existat multe tensiuni. In exclusivitate…

- Gheorghe este disperat, dupa ce in urma cu o luna, soția a plecat impreuna cu fiica lor și nu s-a mai intors. Speriat ca amandoua ar putea pați ceva, barbatul s-a intors in țara, sperand ca va afla ce s-a intamplat cu Rodica și fata lor.

- Iulian a mai fost casatorit timp de 11 ani, iar fosta lui soacra il acuza ca și-a parasit soția de la acea vreme pentru o alta femeie, ca intr-un final, și el sa treaca prin aceeași situație, dupa ce Georgiana și-a facut bagajele și a plecat de acasa.

- O fetita de patru ani care se afla in grija unei femei de 71 de ani, asistent maternal din localitatea Masloc, judetul Timis, a murit, dupa ce ar fi cazut din pat si s-ar fi lovit la cap. Politistii au intocmit dosar penal pe numele femeii. Citește și: O mașina s-a rasturnat in Argeș! O […]

- Patricia il acuza pe soțul ei ca nu ii permite sa iși vada fetița. Femeia susține ca instanța a decis ca micuța sa ramana in grija ei, dar in tot acest timp, partenerul ei de care nu este inca divorțata s-ar fi opus și ar fi intervenit și soacra, care ar fi fugarit-o cu drujba atunci cand a mers sa…

- Dupa ce Liliana a acuzat-o pe soacra ei ca vrea sa puna mana pe toate bunurile fiului, acum mama soțului ei raspunde acuzațiilor și susține ca baiatul ei a facut accident vascular cerebral din cauza soției, deoarece a mers in concediu fara el și ca i-ar fi luat banii.

- Ilie, barbatul care ar fi complice in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, cere sa fie scos din inchisoare. El vrea sa se intoarca acasa, in Dumbravița, Timiș. Nu este strain de problemele cu legea.