Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a luat țeapa, fiindca a vrut doar sa ii faca o surpriza fiicei și nepoatei sale. Bunica Elena a muncit din greu tot anul ca sa-și duca nepoțica in vacanța. Din pacate, toata munca bunicii s-a naruit, pentru ca a ajuns sa fie victima unei cunoscute agenții de turism. Iata ce marturisiri a facut…

- Un videoclip cu un bebeluș care doarme nestingherit pe un pat de bani a facut inconjurul internetului. Bancnote de lei romanești, euro, dar și lire sterline i-au „ușurat” somnul celui micuț, acoperind salteluța pe care era pus acesta, potrivit imaginilor lansate pe TikTok. Imaginile au facut…

- Aproape un miliard de persoane din China au fost victimele unei scurgeri de date personale, iar informațiile sunt online de mai bine de un an, potrivit CNN, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Doamna Dana a rabufnit, dupa ce a vazut comentariile din mediul online. Mama lui Leo, din cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, a purtat o discuție cu iubita fiului ei, Anda, moment in care i-a dezvaluit cat de deranjata este de mesajele de hate.

- Consumul de droguri in randul tinerilor care frecventeaza medii recreationale este „de cel putin doua ori mai mare” fata de cel constatat in cadrul populatiei generale, releva un studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog (ANA) in 2021 privind consumul de droguri in randul tinerilor (15-34 de ani)…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar fi lansat Razboiul rus in Ucraina daca ar fi fost femeie, apreciaza premierul britanic Boris Johnson, care considera de dorit ca la putere sa se afle mai multe femei, relateaza AFP. „Daca Putin ar fi fost femeie, cea ce nu este, evident, cred intr-adevar ca nu s-ar…