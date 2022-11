Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra s-a vazut implicata intr-un scandal de proporții, dupa ce un consatean s-a accidentat in barul ei și al familiei sale. Femeia susține ca ea și familia ei sunt acuzați pe nedrept ca l-ar fi taiat pe barbat, deși ar fi avut martori și dovezi ca acesta s-a accidentat singur, din cauza starii…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Suceava, in colaborare cu specialiști de la Biroul Național Interpol, au reușit sa prinda un barbat care in urma cu 23 de ani a injunghiat un localnic. Individul a fost gasit in Marea Britanie și extradat in Romania la finalul lunii octombrie, scrie…

- Disperarea unui tatal, asta dupa ce fosta lui soție a dus copiii la un centru de plasament. Mircea se teme pentru viața copiilor sai și vrea sa ii ia acasa și sa-i creasca singur. Iata care este povestea tatalui care lupta sa-și vada copiii, dar mai ales sa ii aduca acasa!

- O femeie in varsta de 50 de ani susține ca este terorizata de Ciprian Marica. Acesta iși dorește, spune ea, ca sa iși vanda partea pe care o deține la etaj, in timp ce fostul fotbalist are un apartament la parter. Femeia spune ca ea locuiește la etaj, și pentru a o convinge sa plece, Marica ar fi adus…

- Un nou caz al unei adolescente de numai 15 ani care a fugit de acasa cu un tanar mult mai mare decat ea a fost prezentat la Acces Direct. Dupa ce mama a facut un apel disperat pentru a-și aduce fiica inapoi acasa, familia tanarului a intervenit. Iata cum il apara tatal și sora pe barbat!

- Tanarul in varsta de 32 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, gasit mort, a fost injunghiat de mai multe ori, informeaza publicația locala Gazeta de Sud.Cornelia Bernardi, medic SAJ Mehedinți, a precizat ca tanarul „a fost gasit in propria locuinta, in propriul pat, injunghiat, cu multiple plagi la nivelul…

- Zeci de politisti si mascati au impanzit Botoșaniul vineri seara, in cautarea unui barbat care si-a injunghiat sotia. Femeia abia depusese actele de divort, iar soțul s-a imbatat si a injunghiat-o. A fugit, dar a fost prins in scurt timp, informeaza Observatornews. Nu era prima data cand cei doi soti…