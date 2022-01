Stiri pe aceeasi tema

- Productia de grau a Romaniei ce va fi recoltata in vara acestui an este estimata la 8 milioane de tone, potrivit Asociatiei europene a producatorilor de cereale (Coceral), insa „zarurile nu au fost inca aruncate“, spune analistul Clubului Fermierilor Roma

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,503 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 67,4% (1,008 milioane tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Sea ON este primul si singurul proiect livrat intr-o zona adiacenta in care se afla in constructie peste 4.800 de unitati locative. Proiectul, format din 400 de unitati in doua imobile, a fost finalizat de Euro Vial in vara lui 2021, in urma unei investitii de peste 30 de milioane de euro. Mamaia este…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale acestui an, 2,69 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 18,6% (421.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.…

- Cifra de afaceri a producatorilor de vin din Romania a fost de 1,7 miliarde lei in 2020, scaderea fiind marginala, de 1,5%, comparativ cu anul 2019. Cu toate acestea, piața de vin locala a ramas cu 24% peste nivelul din 2015 și cu 64% mai mare decat in 2010, Romania avand cel mai mare avans anual estimat…

- Bugetul Romaniei pierde miliarde de euro, pentru ca o mare parte din materia prima agricola pleaca la export, recoltele bune neavand practic un aport semnificativ la economia naționala, sustine presedintele Asociatiei Fermierilor din Romania (AFR), Daniel Botanoiu. In loc sa exporte patru milioane de…

- Productia de porumb boabe obtinuta de pe 1,529 milioane hectare – aproape 60% din suprafata insamantata in primavara – a depasit 8,4 milioane de tone, in timp ce recolta de floarea-soarelui totalizeaza 2,97 milioane de tone de pe 97% din suprafata recoltata, respectiv 1,21 milioane hectare, potrivit…

