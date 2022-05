Ministerul Sanatații a gasit soluția distribuirii iodurii de potasiu prin aprovizionarea farmaciilor cu acest medicament. Fara nicio graba, insa, pentru ca abia din iulie este posibil ca produsul sa fie accesibil cetațenilor eligibili. La tendința de detensionare a relațiilor internaționale in ce privește conflictul din Ucraina, este posibil ca nici atunci iodul sa nu mai […] The post Abia din iulie, iodul ajunge in farmacii. Și ramane doar șase luni first appeared on Ziarul National .