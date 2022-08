Abbott Laboratories a reluat producţia de formule pentru sugari Similac la fabrica din Sturgis, Michigan Abbott, cel mai mare furnizor de lapte praf din SUA, a rechemat in februarie Similac si alte formule pentru sugari produse la unitatea din Michigan, dupa raportari despre infectii bacteriene la bebelusi care consumasera produse provenite de acolo. Inchiderea fabricii si rechemarea ulterioara a produselor au accentuat un deficit de aprovizionare intr-o tara in care mai putin de jumatate dintre bebelusi sunt alaptati exclusiv la san in primele trei luni, conform datelor federale din 2020. Pentru a face fata penuriei grave, autoritatile de reglementare in domeniul sanatatii din SUA au relaxat politicile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

