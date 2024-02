A pierdut Xi Jinping controlul economiei Chinei?

Pe masura ce o criza imobiliara trage economia Chinei in deflație, increderea in piețele controlate de Beijing se scurge. Investitorii in acțiunile chinezești au avut parte de o calatorie cu multe peripeții in acest an. In timp ce indicele S&P 500 al Americii a atins noi maxime istorice, piețele din China și Hong Kong au pierdut 1,5 trilioane de dolari doar in luna ianuarie. Investitorii de retail s-au adresat rețelelor sociale chinezești pentru a-și exprima frustrarea. Atat de brutala a fost prabușirea incat pe 6 februarie, președintele Chinei, Xi Jinping , ar fi cerut sa fie informat; in ziua…