Paradox în America: Există multă îngrijorare într-o economie care înflorește Trei stalpi ai prosperitații din America dau semne de oboseala, amenințand sa surpe edificiul profiturilor intr-o economie care inflorește. Bursa americana este in plin avant. In ultimele trei luni, indicele S&P 500 al marilor companii a crescut cu aproape 15%, atingand un nivel record (vezi graficul 1). Datele economice recente susțin optimismul investitorilor. Pe 2 februarie, statisticile au aratat ca in luna ianuarie au fost create 353.000 de locuri de munca, mult peste așteptari. Economia a crescut cu un sanatos 3,3% (la o rata anuala) in ultimul trimestru al anului 2023. Cu toate acestea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

