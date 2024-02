Șansele lui Biden de realegere sunt mai mari decât par Economia reprezinta in prezent un factor care impiedica progresul. Acest lucru ar putea sa se schimbe curand, in beneficiul lui Biden. Americanii nu au fost impresionați de modul in care președintele Joe Biden gestioneaza economia. Mai exact, conform mediei sondajelor, aproape 60% nu sunt de acord cu acesta. Intre timp, ratingurile lui Donald Trump in ceea ce privește problemele economice sunt considerabil mai bune. Decalajul in percepții prevestește rau șansele lui Biden de a caștiga alegerile prezidențiale din noiembrie, mai ales ca alegatorii clasifica economia ca fiind cea mai importanta problema… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

