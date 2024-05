Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis, miercuri, un mesaj de Sfintele Pasti catre toți credincioșii ortodocși și greco-catolici din Romania, dar și din afara granițelor țarii. „Invierea Domnului este sarbatoarea iubirii smerite si milostive a lui Hristos cel ce a invins ura, violenta si moartea, daruind oamenilor viata vesnica”, spune Patriarhul Daniel in mesajul […] The post Mesajul de Inviere al Patriarhului Daniel: „Invierea Domnului este sarbatoarea iubirii smerite si milostive” appeared first on Puterea.ro .