A inceput sa functioneze primul incubator de afaceri, in judetul Tulcea

- Un accident rutier a avut loc duminica dimineața in zona localitații Isaccea, județul Tulcea. Un șofer a pierdut controlul direcției de mers și a intrat intr-un cap de pod. Trei persoane au fost ranite și sunt evaluate medical.Pe DN 22, la kilometrul 141, in zona localitații Isaccea, județul Tulcea,…

- Comunicat de presa: Parteneriatul Consiliului Judetean Alba cu mediul de afaceri aseaza judetul Alba in elita economiei nationale ”Ne aflam la finalul unui an incarcat de provocari, un an complicat la nivelul intregului mapamond, in care economiile lumii au fost marcate de incertitudini, pe fondul recesiunii,…

- In cursul zilei de astazi , 5 decembrie 2023, politistii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DN22E87, in comuna Frecatei s a produs un accident rutier. Potrivit IPJ Tulcea, politistii ajunsi la fata locului au identificat autoturismul in cauza, conducatorul auto…

- Centrul Infotrafic din IGPR anunta ca, luni, la ora 21.00, mai erau inchise 2 tronsoane de drumuri nationale. De asemenea, este restrictionata circulatia vehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone pe DN 3 Cobadin - Ostrov, in judetul Constanta.UPDATE - Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al…

- Drumurile din județul Tulcea raman inchise și luni dimineața dupa viscolul puternic de duminica. Mai multe mașini și persoane sunt blocate in zapada iar zeci de localitați nu au energie electrica, transmite ISU Delta. “Pentru evitarea unor noi situații de urgența, hotararile nr. 21 și 22 din 26.11.2023…

- Dupa adancirea canalului Bastroe de catre ucraineni, un nou atac la adresa existenței Deltei Dunarii este in plina desfașurare. De data aceasta, chiar autoritațile romane participa la distrugerea rezervației, prin largirea portului militar din Tulcea, pe motiv ca nu ar mai incapea navele NATO. Printr-un…

- Toate drumurile din judetul Tulcea sunt inchise traficului autovehiculelor, din cauza gradului redus de vizibilitate, a viscolului si a zapezii, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- B.E.J. OANA SILVIU, prin executor judecatoresc Oanatilde; Silviu, scoate la vanzare prin licitatie publica imobilul teren intravilan si casa, situat in Sarichioi, loc. Sarichioi, Tulcea, in suprafata de 758 mp si C1 S. construita la sol : 136 mp, S construita desfasurata:136 mp, avand numar cadastral…