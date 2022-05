Stiri pe aceeasi tema

- Soldatul rus de 21 de ani a pledat vinovat in primul proces de crime de razboi care a inceput azi la Kiev. Vadim Șișimarin este acuzat ca a ucis un barbat neinarmat de 62 de ani in regiunea ucraineana Sumi, potrivit Procuratorii Generale din Ucraina.

- O instanța din Kiev va demara primul proces pentru crime de razboi, de la inceputul razboiului din Ucraina. Un soldat rus de 21 de ani, acuzat ca a ucis un civil de 62 de ani, va fi dus in fața judecatorului vineri. Inculpatul care va fi dus la tribunalul districtual din Kiev este Vadim Sisimarin, […]…

- In total, 10.257 de cazuri de presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in Ucraina au fost inregistrate in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, de pe 24 februarie, iar 223 de copii au murit, a anuntat Procuratura Generala a Ucrainei, sambata, relateaza The Guardian, preluat de news.ro. Alti…

- Parchetul National francez Antiterorist (PNAT) a transmis, marti, ca a deschis trei noi anchete cu privire la ”crime de razboi” cu privire la fapte comise in prejudiciul cetatenilor francezi in Ucraina, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Faptele vizate ar fi fost comise la Mariupol,…

- Uniunea Europeana trimite echipe de anchetatori in Ucraina pentru a ajuta la colectarea de probe asupra crimelor de razboi de care sunt acuzate forțele ruse in regiunea Kiev, a anunțat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Autorii acestor crime odioase nu trebuie sa ramana nepedepsiți.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, considera ca exista ”indicii foarte clare” ale comiterii unor crime de razboi in Ucraina, pe care le condamna luni, la postul France Inter. ”Armata rusa se afla la Bucha”, acuza el. Franta si-a exprimat ”disponibilitatea pe langa autoritatile ucrainene de a le…

- Premierul Nicolae Ciuca condamna Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi” și compara situația din Ucraina cu cea din Siria. „O agresiune inacceptabila soldata cu suferințe enorme, cu valuri de refugiati care au depașit 2,5 milioane de persoane, cu distrugeri de locuințe, spitale,…

- Premierul Nicolae Ciuca condamna Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi” și compara situația din Ucraina cu cea din Siria. „O agresiune inacceptabila soldata cu suferințe enorme, cu valuri de refugiati care au depașit 2,5 milioane de persoane, cu distrugeri de locuințe, spitale,…