VIDEO. Scandal la un liceu din Capitală. Profesor de 62 de ani, acuzat că are o relație cu o elevă Un profesor de 62 de ani din Capitala este acuzat ca are o relație cu eleva de 18 ani. Relația a ieșit la iveala dupa ce in mediul online a aparut o filmare in care fata, care invața la un liceu din Sectorul 2, apare alaturi de cadrul didactic. Profesor de 62 de ani din

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

