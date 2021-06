A fost jefuită o termocentrală! Ministrul Popescu spune cum a fost posibil Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat marti ca termocentrala de la Mintia, deținuta de Complexul Energetic Hunedoara, “a fost pas cu pas distrusa. “Termocentrala de la Mintia cred ca va trebui sa fie o preocupare a noastra, a tuturor. Sunt de acord cu dvs. ca este o termocentrala strategica. Este intr-un nod strategic. Din pacate termocentrala de la Mintia, ca si Complexul Energetic Hunedoara, a fost jefuita. Da, a fost jefuita. Din 2013 s-a format Complexul Energetic Hunedoara – 0 datorii, 2019 – insolventa, 3 miliarde de lei datorii – oare unde s-au dus banii astia? 3 miliarde de lei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

