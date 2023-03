Dupa peste 400 de ani de cautari subacvatice, continentul disparut al Zealandiei a fost gasit, astfel incat locul lipsa de pamant a fost identificat. Oamenii de știința au explorat existența unui continent „disparut” in ultimii 375 de ani și, in cele din urma, s-au trezit in fața unor dovezi concludente.

Așa-numita „Zealandia”, cunoscuta sub numele de Te Riu-a-Maui in limba Maori, a fost un continent care se intindea pe o suprafața de 1,89 milioane de mile patrate și este bucata lipsa din fostul supercontinent Gondwana.

