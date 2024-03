Frații Tate au ieșit la atac, după ce au fost puși în liberate de magistrații din România: acuzații grave la adresa sistemului de justiție Mai mult, milionarul spune ca dosarul pentru care au fost saltați de mascați este unul din urma cu 11 ani, care fusese inchis din lipsa de probe. Frații Tate au fost eliberați din arest la numai cateva ore dupa ce au fost reținuți. Decizie controversata a justiției romane - VIDEO "Adevarul despre corupția sistemului de justiție... Vreau ca oamenii sa ințeleaga acasa ca sistemul de justiție este un sistem in care baieții rai merg la inchisoare și oamenii nevinovați nu merg la inchisoare. Exista avocați și exista lege și asta este pe deplin un sistem de funcționare. Este un sistem stricat cu o… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel din Romania aproba cererea Marii Britanii de extradare a lui Andrew Tate, dar amana extradarea pana la incheierea procesului din Romania. In acest fel, Andrew și Tristan Tate urmeaza sa fie eliberați din detenție, dupa ce, in aceasta dimineața, aceștia au fost reținuți.

- Acuzatii grave la adresa lui Ion Tiriac! Sunt dezvaluiri care vor produce un scandal absolut urias. Nu toti milionarii din Romania sunt de acord cu miscarile pe care le face Ion Tiriac, al doilea cel mai bogat roman.Vezi AICI cele mai grave acuzatii la adresa lui Ion Tiriac...

- Fostul șef al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Cristian Buchiu, este acuzat ca ar fi furat un ceas de dama, in timp ce efectua formalitațile vamale pe Aeroportul Internațional Henri Coanda pentru o cursa spre Bruxelles. Incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 16:50. O femeie, care…

- Șeful Executivului spune ca nu mai poate privi cum se discuta despre cum nu sunt bani de pensii, in condițiile in care este vorba despre veniturile oamenilor care au construit Romania. "Sunt un om care stiu sa vad ca, daca continuam cu pomeni electorale, se duce Romania in cap.Dar nici nu mai pot sa…

- Patru sociologi și antropologi explica ce inseamna, de fapt, nostalgia dupa comunism la romani. Nu e doar vorba despre trecut, spun ei, ci despre un prezent plin de inegalitați, care nu le mai da nici speranța de a visa la un viitor posibil, scrie autorul Vasile Ernu, care a discutat cu cei patru specialiști.…

- Cererea lui Andrew Tate și a fratelui sau, Tristan, de a-și vizita mama in Marea Britanie, dupa ce aceasta a suferit un atac de cord, a fost respinsa de o instanța din Romania. Andrew Tate a scris pe X: "Statul roman a decis ca trebuie sa fie singura de Craciun, daca mai este in viața".

- Magistrații au respins contestația depusa de avocații lui Andrew și Tristan impotriva masurii controlului judiciar, potrivit deciziei publicate pe portalul justiției. In fața instanței, ei au invocat ca mama lor a suferit un infarct și vor sa o viziteze in spital la Londra.„Statul roman a decis ca trebuie…