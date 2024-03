Apare o prima reacție din „tabara” fraților Tate, dupa ce Andrew și Tristan au fost puși in libertate. Unul dintre cei doi frați a ieșit cu o serie de declarații in care arata cu degetul in direcția sistemului de justiție. Andrew Tate susține ca este persecutat de catre procurorii britanici, dupa ce a dezvaluit corupția […] The post Frații Tate, puși in libertate. Unul dintre ei lanseaza acuzații grave: „Adevarul despre corupția sistemului de justiție” first appeared on Ziarul National .