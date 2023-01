Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Oradea a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) de 64 de ori in doua luni. Acesta este consumator de droguri și cand a ajuns la spital a cerut medicilor, de fiecare data, sa vada daca a facut infarct, De asemenea, a solicitat analize despre care a citit pe Google, scrie news.ro . Dr.…

- Un roman, consumator de droguri, a ajuns la Urgențe de 64 de ori in doua luni. Credea ca face infarct si cerea analize despre care citea pe Google. Șeful UPU-SMURD Bihor a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca, in afara de urgentele care sunt specifice unor perioade din an, precum cele legate…

- Dr. Hadrian Borcea, seful UPU-SMURD Bihor, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca, in afara de urgentele care sunt specifice unor perioade din an, precum cele legate de viroze sau gripa, sunt si alte cazuri de pacienti despre care spune ca nu gasesc in alte locuri solutii pentru rezolvarea…

- Un roman a ajuns la Urgenta de 64 de ori in doua luni. Consumator de droguri, a cerut medicilor de fiecare data sa vada daca a facut infarct si analize despre care a citit pe Google. Dr. Hadrian Borcea, seful UPU-SMURD Bihor, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca, in afara de urgentele care…

- Dr. Hadrian Borcea, seful UPU-SMURD Bihor, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca, in afara de urgentele care sunt specifice unor perioade din an, precum cele legate de viroze sau gripa, sunt si alte cazuri de pacienti despre care spune ca nu gasesc in alte locuri solutii pentru rezolvarea problemelor…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis de Craciun, ca generozitatea, solidaritatea si empatia sunt adanc impregnate in gena poporului roman si ca acest lucru trebuie sa se reflecte nu doar la nivel interuman, ci si la nivelul intregii societati, prin sustinerea acelor idei care ofera sanse…

- Curtea Constitutionala a decis, joi, ca sunt neconstitutionale mai multe prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021 prin care a fost instituita obligativitatea platii asigurarilor de sanatate pentru persoanele care obtin venituri din pensii mai mari de 4.000 de lei lunar. CCR a retinut…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti. Doi militari care asigurau paza cladirii au intervenit pentru a stinge focul, unul dintre ei suferind arsuri. ”Vineri, 28 octombrie, in jurul orei 3.00, la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti a…