90% dintre elevi vor merge la școală începând de săptămâna viitoare. Fără măști în curtea școlii Tot mai mulți elevi se intorc in banci. 90% dintre elevi vor merge de saptamana viitoare la școala, dupa ce in 2.527 de localitați din țara rata de infectare a scazut sub 1 la mia de locuitori. Masca nu va mai fi obligatorie in curtea școlii, dar se pastreaza regula pauzelor decalate. Ministrul Educației, Sorin […] The post 90% dintre elevi vor merge la școala incepand de saptamana viitoare. Fara maști in curtea școlii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, vineri seara, ca saptamana viitoare 10% dintre elevi vor continua cursurile online, acestia fiind din 654 de localitati unde rata de infectare este mai mare de 1 la mie. Alte 2,6 milioane de elevi vor merge fizic la scoala. De saptamana viitoare, insa,…

- Potrivit ministrului Educatiei, de saptamana viitoare, in scolile din 2.527 de localitati, elevii vor putea participa la ore cu prezenta fizica. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca de saptamana viitoare in exteriorul unitatilor de invatamant spatii deschise se poate renunta la…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri ca in saptamana 17 – 21 mai vor merge la școala toți elevii din 2.527 de localitați – 90% – unde rata de infectare este sub 1 la mia de locuitori. El a adaugat ca masca nu va mai fi obligatorie in curtea școlii, dar se pastreaza regula pauzelor decalate,…

- 90% dintre elevi vor merge la școala saptamana viitoare: Fara maști in curtea școlii, pauzele sunt decalate. Anunțul ministrului Educației Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat in cursul zilei de vineri, ca in saptamana 17 – 21 mai vor merge la școala toți elevii din 2.527 de localitați in…

- Se poate renunța la masca de protecție in curtea școlii, de saptamana viitoare, potrivit declarației ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, pentru Edupedu.ro . Acesta a spus ca se pastreaza in schimb decalarea orarului și implicit a pauzelor. ,,Am transmis inspectoratelor ca de saptamana viitoare,…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunțat ca este posibil ca la redeschiderea salilor de spectacole sa nu mai fie impusa purtarea maștii de protecție daca persoanele sunt imunizate impotriva COVID-19. „Vom incerca sa implementam cateva variante pentru a putea trage niste concluzii. Ceea ce va…

- Europarlamentar PSD și fost premier, Mihai Tudose, a postat, miercuri, pe contul sau de Facebook, un mesaj dur și plin de ironie la adresa Guvernului și in special a liderului USR-PLUS Dan Barna. “Cu Barna, Cioloș și ai lor… De la ,,diamant” la bolovan, de la ,,barbați de stat” la baiețeala de curtea…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata ca va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala reintra in scenariul roșu. Declarația vine in aceeași zi in care 17 localitați din jurul Capitalei au intrat in scenariul roșu ca…