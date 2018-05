Intreaga lume este cu ochii pe soția Prințului Harry zilele acestea, dar asta nu inseamna ca știm deja totul despre fosta actrița hollywoodiana și actuala Ducesa de Sussex. Iata cateva informații care de-abia acum ies la iveala despre Meghan Markle! Ce s-a intamplat in noaptea nunții Toata lumea știe ca Meghan a mai fost o data maritata, insa nu sunt cunoscute prea multe detalii despre prima ei nunta, spre deosebire de ceremonia cu Prințul Harry care a avut loc in fața lumii intregi. Totuși am facut rost de niște informații interesante… Nunta fostei actrițe cu Trevor Engelson a avut loc in Jamaica…