- Cel putin 26 de persoane au fost ranite in timpul acestui atac inregistrat in statul Sonora, la mai putin de doua saptamani de la moartea a 11 tineri in centrul tarii.Trei indivizi inarmati au aparut pe nesteptate la petrecerea de 15 ani a unei fete, o traditie puternic ancorata in familiile mexicane…

- „La data de 22 decembrie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 22 Politie au fost sesizati, in jurul orei 22.30, prin sistem 112, de catre o persoana, cu privire la faptul ca, in interiorul unui cinematograf, din Sectorul 6, are loc un conflict intre…

- Un portofel care continea peste 2.000 de euro, dar si documente, a fost gasit pe jos la Targul de Craciun din municipiul Arad, politistii locali recuperandu-l si restituindu-l proprietarei, potrivit Agerpres.Tot la Targul de Craciun, o alta persoana si-a pierdut un portofel cu 950 de lei, pe care…

- Un judecator de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a unui barbat acuzat de comiterea infractiunii de omor. Cazul este prezentat de catre politia prahoveana astfel: «La data de 20 octombrie a.c., in jurul orei 17.30, polițiștii din…

- Comitetul de Etica al Knesset-ului, parlamentul din Israel, l-a sispendat 45 de zile pe Ofer Cassif (58 de ani, Hadash) și i-a blocat salariul pe 2 saptamani. dupa ce acesta a declarat, intr-un interviu pentru presa straina, dupa masacrul Hamas din Fașia Gaza ca „Israelul a vrut aceasta violența”, relateaza…

- Doua persoane au fost ucise și o alta ranita intr-un atac armat comis luni seara la Bruxelles. Atacatorul a reusit sa fuga, conform Parchetului din capitala belgiana. Atacatorul, un barbat imbracat intr-o geaca portocalie fluorescenta și aflat pe un scuter, a tras mai multe focuri cu o pușca automata,…

- Documentele gasite de israelieni contrazic declarațiile militanților, care au spus inițial ca grupul nu țintește copii sau civili.Planurile palestinienilor au fost gasite pe cadavrele teroriștilor Hamas, de catre primii israelieni care au intervenit in luptele sangeroase. Acestea includ harți detaliate…