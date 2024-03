Tupeu maxim. Tentative de fraudă la Directoratul de Securitate Cibernetică Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) transmite, joi, o alerta asupra unor tentative de frauda comise in numele institutiei. O persoana care se recomanda angajat al DNSC suna potentialele victime sis e ofera sa le ajute sa recupereze sume de bani pierdute. ”ALERTA: Campanie de frauda (revictimizare) prin apeluri telefonice realizate prin tehnici de spoofing (mascarea identitatii reale) in care se utilizeaza identitatea Directoratului. Persoana este contactata de pe un numar de telefon care pare a fi asociat DNSC. In realitate, numarul afisat pe ecranul destinatarului nu este numarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

