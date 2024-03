Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) transmite, joi, o alerta asupra unor tentative de frauda comise in numele institutiei. O persoana care se recomanda angajat al DNSC suna potentialele victime sis e ofera sa le ajute sa recupereze sume de bani pierdute. ”ALERTA: Campanie de frauda…

- Eveniment Campaniile de phishing pentru compromiterea conturilor de social media au reaparut / Atacatorii folosesc scheme simple, raspandite prin mesaje private martie 13, 2024 09:54 Directoratul Național pentru Securitate Cibernetica (DNSC) a emis o noua avertizare privind reapariția campaniilor…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a anunțat ca in Romania a aparut o noua metoda de frauda digitala care devine din ce in ce mai populara in țara noastra. Metoda de inșelatorie se numește „SMishing”, iar prin aceasta metoda infractorii cibernetici va pot fura datele personale și…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica recomanda cu fermitate ca nimeni sa nu plateasca rascumpararea catre atacatorii sistemului informatic Hipocrate, deoarece plata rascumpararii nu garanteaza ca datele vor fi recuperate si, in plus, incurajeaza atacatorii. Institutia precizeaza ca este bine…

- Exista o cerere de rascumparare de 3,5 BTC, echivalentul a aproximativ 157.000 de euro, dupa atacul cibernetic care a afectat activitatea mai multor spitale, a anunțat marți Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC). Instituția recomanda sa nu fie luata legatura cu atacatorii si sa nu fie…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a transmis un nou avertisment cu privire la fraude cunoscute ca “SMishing”, pe care le pot derula atacatorii cibernetici, folosindu-se de mesaje care par a proveni de la firme de curierat sau de shopping online. ”Mesajele de la curieri…

- O noua ȚEAPA ONLINE face ravagii pe Facebook! Semnalul de alarma a fost tras de catre Directoratul Național de Securitate Cibernetica. Romanii care dețin pagini de Facebook au fost ținta unei noi țepe online, iar Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a lansat un avertisment cu privire…

