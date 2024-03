Culmea tupeului: hoții de identități se ascund sub masca DNSC Directoratul National de Securitate Cibernetica ( DNSC ), intr-o postare pe contul sau de Facebook, avertizeaza in legatura cu o campanie de frauda prin apeluri telefonice in care se utilizeaza identitatea Directoratului. „Alerta: Campanie de frauda prin apeluri telefonice realizate prin tehnici de spoofing (mascarea identitatii reale) in care se utilizeaza identitatea Directoratului. Cum functioneaza tentativa de frauda? Persoana este contactata de pe un numar de telefon care pare a fi asociat DNSC. In realitate, numarul afisat pe ecranul destinatarului nu este numarul real al apelantului”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

