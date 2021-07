Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu venirea verii, ținutele tale pot fi mai indraznețe, iar tu poți incerca lucruri noi. Exista o mulțime de ținute potrivite gusturilor tale, așa ca nu ezita sa porți lucruri diferite fața de anii anteriori. Sandalele sunt alegerea potrivita pentru acest anotimp, mai ales ca picioarele tale au…

- Canicula da mari batai de cap nu doar oamenilor, ci si patrupezilor, iar daca cei mari gasesc usor metode pentru a se racori, animalele au nevoie de ajutorul nostru. Astfel, a crescut si numarul solicitarilor la saloanele pentru ingrijirea patrupezilor.

- Pe langa vechile metode accidentul si pomana, au aparut alte metode de inselaciune, folosite mai ales in mediul online. Totodata, o metoda de furt este cea la care se foloseste un ziar. Avand in vedere sezonul estival, aglomeratia si numarul mare de turisti veniti in vacanta, pentru prevenirea acestui…

- Desi vacanta de vara este una dintre cele mai asteptate perioade de catre toti copiii si adolescentii, aceasta poate sa nu fie una tocmai productiva chiar daca exista si teme de facut date de profesori. Pentru ca nu mai sunt de varste mici si nu se mai joaca toata ziua, adolescentii au nevoie de activitati…

- O echipa de medici de la Deutschen Herzzentrum Munchen si de la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) din Targu Mures au efectuat trei interventii de inlocuire de valva la nivelul arterei pulmonare prin metode minim-invazive, la trei copii, in cadrul proiectului AngioNet…

- Echipa CERT-RO atrage atenția asupra unui tip de atac, care a inceput sa fie notificat ca incident de catre utilizatori din Romania. Este vorba despre incercari ale atacatorilor de a obține... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- FOTO| Zeci de persoane, vaccinate in Ciugud prin doua metode inedite: „Vaccinare la poarta ta” și „Șezatoare pentru vaccinare” Zeci de locuitori din Comuna Ciugud au fost vaccinați, vineri, 14 mai 2021, in cateva ore, prin doua metode inedite, testate in premiera la nivel național, respectiv „Vaccinare…

- „Sperietorile” reanimate de liderul socialiștilor, Igor Dodon, dupa anunțarea datei alegerilor parlamentare anticipate sunt „minciuni” și au menirea de a „speria” cetațenii care vor trebui sa faca o alegere pe 11 iulie curent. Așa comenteaza președinta Maia Sandu ultimul atac al lui Dodon…