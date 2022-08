5 august, Ziua internaţională a berii. Platon: Cel care a inventat berea a fost un înţelept Ziua internationala a berii este celebrata de iubitorii acestei bauturi, in fiecare an, in prima zi de vineri a lunii august. In 2020, ziua este marcata la data de 5 august. Ea a fost marcata pentru prima data in anul 2008. De Ziua Internaționala a Berii, impresioneaza-ți prietenii și pe cei dragi cu cunoștințele tale nesfarșite despre toate lucrurile legate de bere.Egiptenii antici au construit piramidele in timp ce consumau o cantitate sanatoasa de bere. Cam 4 litri pe zi, mai exact.Babilonienii antici au dus berea la un nivel superior. Daca se facea un lot prost, producatorul de bere era inecat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 5 august – Ziua Internaționala a Berii: Romania se afla pe locul 7 la productie si pe locul 8 la consum In prima zi de vineri a lunii august a fiecarui an se sarbatorește Ziua Internaționala a Berii. In 2022, aceasta este marcata la data de 5 august. Ideea unei astfel de zile i-a apartinut lui Jesse…

- Fostul premier si presedinte albanez Sali Berisha a declarat, vineri, ca i s-a interzis intrarea in Regatul Unit pentru implicarea sa in crima organizata si coruptie, acuzatii pe care le-a negat, informeaza AFP. Joi, Ambasada Marii Britanii la Tirana a postat pe Twitter ca "in aceasta saptamana Regatul…

- Greta Thunberg a avut un mesaj acid dupa valul de caldura ce a lovit in plin Europa, spunand ca aceasta criza climatica este departe de a se termina. „Mergem ca somnambulii spre marginea prapastiei”, a comentat activista de mediu. Primarul Londrei a tras alarma de incendiu, in Franta sunt temperaturi…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, este implicat in scandalul Hunter Biden, fiul președintelui SUA, dezvaluie presa americana. Un articol publicat de ziarul New York Post prezinta informații incendiare extrase dintr-un laptop al lui Hunter Biden. Informațiile reies dintr-un vechi calendar…

- Armata Romana nu a trimis militari in razboiul din Ucraina dar, cu toate acestea, voluntari romani lupta in Ucraina impotriva rușilor. Pe acești luptatori, care sunt aliați cu militarii ucraineni, Rusia ii denumește mercenari. O informație lansata, in cursul zilei de 12 iulie 2022, de Ministerul Apararii…

- Dmitri Medvedev nu se poate abține și-l ataca dur pe Boris Johnson, proaspat demisionar din funcția de premier al Marii Britanii. „Cei mai buni prieteni ai Ucrainei pleaca. „Victoria” este in pericol! Primul a disparut…”, este comentariul sarcastic pe Telegram al fostului presedinte al Rusiei. Actualul…

- Marea Britanie va livra armament NATO in Republica Moldova, pentru a se apara de Rusia, a anunțat ministrul de Externe de la Londra, Liz Truss. Marea Britanie discuta aceasta intenție cu aliații din NATO, a precizat Liz Truss, citata de presa britanica. „As vrea sa vad Republica Moldova echipata conform…