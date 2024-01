Inca 40 de centre de zi cu componenta de ingrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilitați și persoane varstnice vor fi finanțate prin PNRR. Suma alocata in acest sens este de 104.127.264 de lei (aproximativ 21 de milioane E). Inițiativa vine in sprijinul a 5.600 de beneficiari. Reprezentanții Ministerului Muncii au venit cu precizari și au declarat ca, in urma accesarii axelor de finanțare prin PNRR, in total, vor fi finanțate 105 centre de zi cu componenta de ingrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilitați. ”Ca urmare a accesarii de catre Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale…