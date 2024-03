Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii anunta luni ca 144.067 de tineri cu varste sub 30 de ani au fost inclusi pe parcursul anului 2023 in masuri active de ocupare derulate prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca, iar dintre acestia, 54.759 de tineri au fost incadrati in munca. ”Aproape 55.000 de tineri cu…

- Situatia centralizata cu beneficiarii de carduri sociale pentru alimente a fost transmisa catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), in total fiind peste 2,5 milioane de beneficiari, a anuntat, joi, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), potrivit Agerpres. Conform unei…

- Azi incepe plata prestațiilor pentru beneficiarii Venitului Minim de Incluziune (VMI), transmite Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale pe Facebook. Sprijinul financiar inlocuiește venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei și a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2024. Calendarul…

- Inca 40 de centre de zi cu componenta de ingrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilitați și persoane varstnice vor fi finanțate prin PNRR. Suma alocata in acest sens este de 104.127.264 de lei (aproximativ 21 de milioane E). Inițiativa vine in sprijinul a 5.600 de beneficiari. Reprezentanții…

- Incepand din luna ianuarie, cresc alocațiile pentru copii cu 13,8%. Anunțul a fost facut de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. „3,6 milioane de copii și tineri care urmeaza cursuri liceale și profesionale vor beneficia de sume mai mari aferente alocațiilor de stat. Plațile se fac din bugetul…

- Toți beneficiarii de venit minim garantat și de alocații pentru sprijinire a familiei vor primi un venit minim de incluziune, in 2024. Este anunțul facut de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Beneficiarii de venit minim garantat și de alocații pentru sprijinirea familiei, dar și alte persoane/familii…