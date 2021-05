3,3 milioane de locuri de muncă în următorii cinci ani – industria care va avea de câștigat Estimarea include locuri de munca directe in parcurile eolienele onshore si offshore, precum si locuri de munca pe intregul lant valoric al sectorului. Acesta din urma cuprinde locuri de munca in domenii precum instalarea, productia, planificarea si dezvoltarea proiectelor, operarea si intretinerea si dezafectarea. Aceste locuri de munca ar asigura concretizarea unei prognoze a industriei de a instala o capacitate onshore si offshore suplimentara de 470 gigawatti, intre 2021 si 2025, potrivit GWEC. Prognoza organizatiei cu sediul la Bruxelles referitoare la locurile de munca se bazeaza pe ceea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

