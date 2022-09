3 Sud Est împlinește astăzi 25 de ani! Reală performanță, încă de la lansare rămâne cea mai populară formația dance românească La mulți ani, 3 Sud Est! Cel mai cunoscut boygroup dance romaneasc implinește astazi 25 de ani de succese pe banda, mii de concerte și prieteni. Aparut in perioada in care muzica ușoara și de petrecere dominau in gusturile consumatorilor romani, trioul constanțean a devenit la doar un an de la inființare cea mai ascultata formație de la noi. Marile succese ”Ai plecat”(1997) și ”Amintirile” (1999) le-au adus titulatura de ”regi ai muzicii dance”, iar popularitatea i-a urmarit in toata aceasta perioada datorita succeselor pe banda semnate de Laurențiu Duța, principalul compozitor al celor 12 albume… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

