Stiri pe aceeasi tema

- Vremea deosebit de calda de la inceputul acestei primaveri a dus la inflorirea pomilor și florilor mult mai devreme. Romanii trebuie sa știe ca unele specii de plante sunt protejate prin lege și risca amenzi uriașe daca le rup.

- Astazi, 22 martie 2024, de la ora 12:30, in Aula Bibliotecii Judetene "Ioan N. Roman" Constanta se lanseaza volumul "Enciclopedie. Centenarul Razboiului de Intregire si al Marii Uniri 2014 2020 . Bibliografie, manifestari stiintifice, monumente si insemne comemorative". Aparut la Editura Univers Enciclopedic…

- „Prostul nu e prost destul, daca nu e și fudul!” spune o veche zicala romaneasca. Cam asta s-a intamplat in cazul unor doamne care s-au pozat dupa ce au rupt o specie protejata prin lege. Este vorba despre laleaua pestrița de Grindeni. Laleaua Pestrița – Fritillaria meleagris, este o planta din familia…

- 15 ani de la moartea lui Ion Dolanescu. Și in acest an, la Cimitirul Bellu din București a fost organizata o slujba de pomenire a regretatului cantareț de muzica populara. Fiul artistului care traiește in Romania a facut publice imagini emoționante de la locul in care se „odihneste” tatal sau. Ce a…

- Ce amenda riști daca nu faci inventarul anual la firma. Au crescut amenzile pentru operațiunile financiar-contabile eronate Ce amenda riști daca nu faci inventarul anual la firma: Au crescut amenzile pentru operațiunile financiar-contabile eronate, prin ordonanțat ”trenuleț”. Regulile s-au schimbat…

- Diana Șoșoaca a ținut in weekend prima pagina a ziarelor naționale și nu numai dupa ce a ramas fara permisul auto, fiind prina conducand cu 110 km/h pe o porțiune de drum unde, spun polițiștii, limita de viteza este de 40 km/h. A fost și o filmare live pe internet legata de acest eveniment, iar comentariile…

- Romania este fruntașa la incidente rutiere. Zilnic, sute de romani se aleg cu amenzi in trafic. Iata cum poți afla cate puncte de amenda ai acumulat fara sa mergi la Poliție! Șoferii care acumuleaza 15 puncte de amenda se pot alege cu permisul suspendat pentru o perioada de 30 de zile. In anumite cazuri,…

- Un eveniment rutier grav a avut loc recent pe una dintre autostrazile din Romania, unde un șofer a fost prins de radar conducand cu o viteza uluitoare de 230 km/h. Ca urmare a acestui comportament periculos, șoferul, un cetațean roman, și-a vazut permisul de conducere suspendat și a fost sancționat…