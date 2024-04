Stiri pe aceeasi tema

- Caravana „Europa in fiecare localitate” a ajuns și in Maramureș! Astfel, pe Campul Tineretului din Baia Mare au fost desfașurate doua steaguri imense, cel al Romaniei și cel al Uniunii Europene, pentru a sublinia apartenența la UE. ”Pentru a sublinia importanța apartenenței la UE, tinerii liberali din…

- Sambata, 9 martie, incepand cu ora 11.00, Sala de cenaclu „Ion Burnar” din cadrul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare gazduieste o noua intalnire a Cenaclului Scriitorilor din Maramureș. Va citi din creație proprie poetul preot Gheorghe Pop, aflat in pragul varstei de optzeci de ani. Poetul…

- Romania are o noua stațiune de interes național! Este vorba despre Zona turistica a municipiului Baia Mare, judetul Maramureș. Insa, veștile bune nu se opresc aici. Guvernul Romaniei, la propunerea MEAT, a aprobat și atestarea altor 14 localitați sau parți de localitați ca stațiuni turistice de interes…

- Inspectorii ANPC Maramureș au inchis Gara CFR Baia Mare. Este o masura fara precedent in Romania. Cladirea a fost lasata de izbeliște de ani de zile. Nu s-a investit niciun banuț in reabilitarea acestei cladiri emblematice pentru Baia Mare și Maramureș, dar și pentru turiștii care vin in Baia Mare cu…

- Joi, 1 februarie, la ora 13.00, Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu” din Baia Mare va gazdui lansarea volumului “Programul iconografic din bisericile de lemn maramuresene”, de Dumitrita Daniela Filip. Vor lua cuvantul dr. Ioana Rustoiu – Muzeul National al Unirii din Alba Iulia, dr. Livia Ardelean – Serviciul…

- In data de 29 ianuarie de la ora 15:00 va avea loc a doua sesiune de cursuri de prim ajutor in situații de urgența pentru cadrele didactice, derulat in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, in cadrul proiectului ”Primul ajutor – salveaza vieți”. Sesiunea va avea loc in sala de conferințe…

- Fostul edil Catalin Cherecheș a recurs recent la o noua strategie pentru a impiedica extradarea sa in Romania. Surse judiciare afirma ca acesta a depus un memoriu la Parchetul General din Munchen prin care acuza faptul ca judecatoarea din Romania era incompatibila cand l-a condamnat la inchisoare.…

- Joi, 25 ianuarie, incepand cu ora 16.00, Muzeul de Mineralogie din Baia Mare va fi gazda unei lansari de carte. Volumul „Flora pannoniana a sitului fosilifer Chiuzbaia” a aparut la editura Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, Baia Mare. Volumul apartine conf. univ. dr. Gheorghe Macovei, care ne propune…