Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 7 iulie 2021, Hotararea numarul 44 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul național, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12.07.2021. Principala modificare fața de masurile aflate…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a facut, joi, 10 iunie, noi declarații cu privire la situația din sectorul 1, cunoscuta in spațiul public drept ”criza gunoaielor”. In contextul in care inca de zilele trecute primarul sectorului 1 anunța ca a cerut Comitetului Local pentru Situații de Urgența sa inainteze…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, i-a comunicat primarului Clotilde Armand refuzul sau de a institui starea de alerta in Sectorul 1. Stoica a dezvaluit și cum a reacționat primarul la aflarea veștii. Citește și: Prefectul Capitalei, veste proasta pentru Clotilde Armand: 'Nu-mi dau acordul…

- Starea sanitara in Sectorul 1 al capitalei Instituția Prefectului Municipiului București. Foto: Razvan Stancu. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune ca nu a luat nicio hotarâre în privința solicitarii Comitetului Local pentru Situații de Urgența de a institui starea de alerta sanitara,…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a solicitat Comitetului Local pentru Situații de Urgența sa inainteze Prefecturii Capitalei o adresa prin care sa instituie starea de alerta in Sectorul 1, din cazua faptului ca nu se mai ridica gunoiul. ”Am solicitat Comitetului Local pentru Situații…

- Starea de alerta s-a prelungit cu inca 30 de zile incepand cu data de 13 mai, dar vestile legate de relaxare sunt din ce in ce mai bune. Prefectul Capitalei a anunțat, joi, noile masuri. El susține ca daca rata de infectare scade sub 1 la mia de locuitori in aceasta saptamana, analizele specialiștilor…

- Capitala ar putea scapa astazi de mai multe restricții. Rata de infectare in București a ajuns, luni, la 3,46 la mia de locuitori, conform datelor anunțate de catre Direcția de Sanatatate Publica. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca va convoca Comitetul pentru Situații de Urgența București,…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…