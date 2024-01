Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Culesul strugurilor pentru vinul de gheața, produs in Alba. Secretul ”icewine”. De ce este speciala recolta din acest an Pe dealurile Tarnavelor, la minus 7 grade, a fost ziua de cules a „strugurilor de gheața”, la viile de la Tauni, in apropierea cramei Jidvei. Strugurii din soiul Traminer roz,…

- Astazi din de dimineața, intunericul dealurilor din Tauni, comuna Valea Lunga, a fost destramat de lumina unor focuri imense la care se incalzeau aproximativ 300 de oameni. Se organizau pentru a incepe recoltarea, celor 15 hectare de vița de vie din soiul Traminer Roz pastrate in acest an pentru producerea…

- Dupa primele trei turnee, gruparea pregatita de Traian Șnel ocupa locul secund in Seria C, la doua puncte de lidera CSȘ Buzau, pe care a invins-o insa de doua ori in trei partide A doua oara-i cu noroc. Și nu doar cu noroc, ci și cu victorii. Iar daca nu vor fi surprize (neplacute), se […] Articolul…

- Seara de duminica, 10 decembrie 2023. Aspect de sarbatoare. Oare cine a facut-o sa devina o frumoasa amintire, in Piața Tricolorului, in orașul Bacau? Doar gerul bland și puțina zapada au adus spiritul sarbatorilor de iarna? Copiii il așteapta pe Moș Craciun, il cauta in fiecare ungher, ii pregatesc…

- Teatrul de Vara Radu Beligan din Bacau a gazduit in urma cu cateva zile a V-a ediție a festivalului concurs „Muguri de Dor” , inițiat de Asociația Parinților din Școala Generala Nr. 10 Bacau, in parteneriat cu Școala Gimnaziala Nr. 10 Bacau și cofinanțat de Consiliul Județean Bacau. Festivalul a avut…

- Intr-un eveniment șocant petrecut pe bulevardul Unirii din București, o femeie a incercat sa se sinucida sarind de la etajul 5 al unui bloc, dar a cazut peste o alta femeie care se deplasa in zona. Ambele femei au suferit rani, dar au ramas conștiente, conform surselor judiciare citate de AGERPRES.…

- In mijlocul unor vremuri extrem de dificile, familia Tulica din Cartierul CFR, Bacau, se confrunta cu o tragedie devastatoare. La inceputul lunii octombrie, locuința lor a fost mistuita de flacari din cauza unui scurt circuit electric. Familia Tulica, formata dintr-un tata in varsta de 62 de ani, o…

- O poveste de dragoste unica și neașteptata a luat naștere intre doua suflete aparent diferite: Josefin Karlsson, o mama suedeza singura, și Florin, cunoscut in cerșetorimea din Suedia drept “Cuceritorul”, originar din Onești, Romania. Filmul documentar intitulat “Josefin & Florin” spune aceasta poveste…