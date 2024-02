O LECȚIE DE EXAMINARE Parasim Ierihonul saptamanilor trecute, parcurgand in graba ținuturile Tirului și ale Sidonului, incercand sa ajungem la intalnirea cu agera femeie cananeanca a zilei, straluminata de virtutea smereniei și alergata de amaraciunea limitelor unei vieti fara de sens, smulsa de Hristos-Domnul din anonimatul unei feminitati nefericite si asezata drept icoana a bucuriei in randul fericitelor maici […] Articolul O LECȚIE DE EXAMINARE apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

