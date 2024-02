2,5 milioane de euro pusi la bataie: Academia Navala Mircea cel Batran Constanta vrea sa cumpere servicii pentru o investitie imobiliara (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- CJ Constanta isi propune sa sustina, cu finantare nerambursabila din fonduri publice, activitati nonprofit de interes general in domeniul sport, in domeniul cultura si domeniul social sanatate, in conformitate cu prevederile bugetare pentru anul 2024, in cuantum total de 13.000.000 lei, respectiv 2,6…

- Consilierii vor avea pe masa cinci proiecte, printre care si proiectul de hotarare nr. 96 2024 privind aprobarea proiectului tehnic si a principalilor indicatori tehnicondash;economici pentru obiectivul de investitii Lucrari tehnicondash; edilitare, inclusiv proiectare, aferente obiectivului de investitii…

- Primaria Bratov anunta, joi, intr-un comunicat de presa, ca cel mai mare terminal RAT, dar si cel mai verde, va fi deschis in urmatoarele saptamani. ”Lucrarile de constructie a terminalului de transport urban Gara Brasov a ajuns la faza ultimelor finisaje. Lucrarile la peroane, cladirea terminalului…

- CERONAV cumpara servicii de mentenanta pentru stimuloatoare, in valoare de 448.500 lei. Criteriul de atribuire a contractului este pretul cel mai scazut si se va incheia pe o perioada de 12 luni cu un singur operator economic.Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a lansat un anunt de participare la licitatie prin care intentioneaza sa achizitioneze servicii medicale de specialitate pentru personalul prezent pe platforma CNE Cernavoda. Dupa cum se mentioneaza in descrierea succinta, achizitia are ca obiect servicii medicale…

- Primaria Constanta a lansat achizitia pentru executia lucrarilor de amenajare a parcului de pe amplasamentul fostelor galerii Soveja n.r. Executie lucrari pentru Amenajare spatiu public situat la intersectia str. Soveja cu str. Stefanita Voda amenajare peisagistica parc Soveja si reconfigurare circulatie…

- Contractul este impartit in doua loturi, anume: lot 1 ndash; laptopuri pentru studenti si lot 2 ndash; laptopuri pentru cercetare Academia Navala "Mircea cel Batran" Constanta a organizat o licitatie deschisa pentru atribuirea contractului ce vizeaza furnizarea de laptopuri. Contractul este impartit…

- Firma castigatoare este Ovo Design Furniture Group SRL Conform termene.ro, societatea are sediul pe Soseaua Banatului nr. 1, Chitila, judetul Ilfov. Obiectul de activitate este "fabricarea de mobila n.c.a.", iar anul fondarii este 1995 Academia Navala "Mircea cel Batran" Constanta a organizat o licitatie…