Stiri pe aceeasi tema

- Conform conducerii aeroportului, constructorul a inaintat data de 1 iulie 2024 ca posibil termen de finalizare a lucrarilor desfasurate Lucrarile la Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu" din Constanta sunt in plina desfasurare, imaginile din material fiind relevante pentru acest aspect. Conform…

- Obiectul achizitiei este furnizarea de autobuze electrice si statii de incarcare aferente Valoarea estimata a achizitiei este de 56.236.076,89 lei, adica peste 11 milioane de euro Primaria Constanta organizeaza o licitatie publica ce are ca obiect de achizitie furnizarea de autobuze electrice si statii…

- Stații de incarcare rapida, la Timișoara, pentru noile autobuze electrice. Unde vor fi instalate. In viitorul apropiat, Timișoara va avea 11 stații de incarcare rapida pentru noile autobuze electrice.

- Autobuzele electrice care circula pe strazile din Timișoara vor avea la dispoziție 11 stații de incarcare rapida. Primaria Timișoara a semnat contractul pentru instalarea a 11 stații de incarcare rapida. Inca 4 stații suplimentare vor fi instalate intr-un lot separat la depoul STPT de pe bulevardul…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a semnat un imprumut de 40 milioane euro cu compania austriaca Eldrive Holding GmbH pentru instalarea a 8.472 de statii de incarcare a vehiculelor electrice (VE) in Bulgaria, Lituania si Romania in urmatorii trei ani, ca sprijin pentru mobilitatea verde si pentru…

- Investitie de peste 9 milioane de euro in Parcului Feroviarilor cu o suprafata de peste 5 hectare. Receptia lucrarilor incepe in ianuariePrimarul din Cluj-Napoca Emil Boc a anuntat ca receptia lucrarile pentru Parcul Feroviarilor, cu o suprafata de peste cinci hectare, va incepe in luna ianuarie…

- Intr-un oraș din Romania se construiește un stadion modern, a carui investiție se ridica, potrivit informațiilor, la suma de 75 de milioane de euro. Va avea pista de atletism și 12.000 de locuri. Lucrarile au inceput deja. Cand urmeaza sa fie gata.

- ”Brasov: Cel mai mare garaj pentru autobuze electrice. 157 de locuri. 30.000 de metri patrati. Am semnat contractul de lucrari la noul garaj RAT pentru autobuze electrice. Pe langa inverzirea flotei, e important sa avem spatii corespunzatoare unde sa putem gara autobuzele noastre electrice”, a scris,…