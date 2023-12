Stiri pe aceeasi tema

- Se schimba legislația ce vizeaza terenurile compuse dintr-o suprafața aflata in intravilan și o suprafața in extravilan, cu destinația agricola. Comisia pentru Agricultura din Camera Deputaților a votat pentru raportul de adoptare a unui proiect ce vizeaza schimbarea legislației privind vanzarea terenurilor…

- Rusia a pierdut 321.800 de militari in Ucraina de la inceputul invaziei sale, a informat joi Statul Major al Ucrainei. In ultimele 24 de ore au fost uciși 1.130 de soldați rusi.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina.UPDATE 24 noiembrie,…

- Echipa naționala de fotbal a Republicii Moldova a revenit acasa dupa ultimul meci din preliminariile EURO-2024, cel cu Cehia. Chiar daca au pierdut ultimul meci și nu s-au calificat pentru turneul final de la vara, "tricolorii" au avut o prestație minunata in aceasta campanie preliminara, iar fotbaliștii…

- Sunt localitați in județul Maramureș unde nu se fac niciun fel de lucrari de cadastrare. Prima localitate care iese in evidența este Baia Mare, unde municipalitatea nu a manifestat niciun fel de interes fața de acest subiect, motivele fiind necunoscute. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara…

- ”In primele zece luni ale anului 2023, ANCPI, institutie publica in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a finalizat cadastrarea integrala a 36 de comune”, a transmis, marti, Ministerul Dezvoltarii, intr-un comunicat de presa. Potrivit documentului citat,…

- Economie Opt primarii din Teleorman au cadastrat integral proprietațile noiembrie 7, 2023 10:34 Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) desfașoara lucrari de inregistrare sistematica a proprietaților in 2.356 de unitați administrativ-teritoriale (UAT), pe o suprafața de 6,5…

- Ministerul Sanatatii a prezentat miercuri, la Craiova, macheta viitorului Spital Regional de Urgenta. Unitatea medicala care ar urma sa se construiasca la Craiova este una impresionanta, cel putin la nivel de macheta. Dupa ani intregi in care proiectul a fost in bezna, ministerul vrea sa recupereze…

- Israelul a amenajat in nordul țarii cel mai mare spital subteran. Cu o capacitate de 2.000 de paturi, Israelul a pregatit in nordul țarii un spital subteran. Unitatea medicala organizata intr-o parcare subterana a unui spital din Haifa va fi folosita pentru militarii raniți in razboi, dar și pentru…