Un incendiu de vegetație de amploare a izbucnit marți, 6 februarie, in comuna prahoveana Pacureți, relateaza Observatorul Prahovean, care preia date de la ISU. Forțele de intervenție sunt suplimentate, sunt așteptați 24 de pompieri din tura de permanența pentru a stinge fașia de foc de aproximativ 5 kilometri. Potrivit agenției News.ro, mai multe incendii s-au inregistrat, in timpul zilei, in Valcea, Dambovița și Cluj.Potrivit ISU Prahova, pentru stingerea incendiului de la Pacureți au fost mobilizate 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 2 autospeciale de prima intervenție și comanda,…