200 de ani de familie exemplară – Premiile Naționale Negruzzi Evenimentul va avea loc duminica, 1 decembrie, intre orele 11.00 și 13.00, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Intrarea este libera. Invitați speciali vor fi academicianul Ioan – Aurel Pop, președintele Academiei Romane, academicianul Victor Spinei, vicepreședinte al Academiei Romane, academicianul Viorel Barbu, academicianul Ștefan Afloroaei, compozitorul Eugen Doga, prof.univ.dr. Gheorghe Duțica și Excelența Sa Emil Hurezeanu, Ambasadorul Romaniei in Republica Federala Germania. Organizatorii evenimentului sunt descendenții familiei Negruzzi, Editura Junimea, Societatea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

