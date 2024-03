FLORIN ESTEFAN: „OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN CLUJ-NAPOCA A CREAT O EFERCVESCENȚĂ ÎN JURUL SĂU” Din ce in ce mai des, atenția lumii culturale se indreapta spre Opera Naționala Romana din Cluj-Napoca. Se petrece acolo ceva ce nu trece neobservat – spectacole bune, promovare eficienta, manager inspirat. Cand a preluat mandatul de Manager al Operei, Florin Estefan avea 33 de ani. Cred ca a fost atunci cel mai tanar director de Opera din istoria Romaniei. Nu mulți pariau ca va reuși. Acum are 42 de ani și respectul branșei, al publicului și al artiștilor. Iar visele ii sunt din ce in ce mai inalte! „NU MAI ESTE ACEL RAZBOI INTRE INSTITUȚII” – Pentru ca am acest interviu cu Managerul Operei Naționale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

