Stiri pe aceeasi tema

- Prof. Bogdan Duca a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele sociale. „A murit profesorul Daniel Barbu. Ieri, ma intalneam, intamplator, la Ateneu, cu profesorul ce mi-a deschis ochii și gustul pentru teologia ca teologie. Astazi aflu ca viața/moartea m-a desparțit de profesorul care m-a influențat…

- Crenguța Leaua este profesor universitar și o avocata cu o cariera excepționala specializata in arbitraj internațional. Ea, alaturi de echipa ei, au caștigat pentru Romania procesul de miliarde cu Gabriel Resources.Procesul Roșia Montana nu este primul pe care avocata l-a caștigat pentru Romania. Ea…

- Peste 2.000 de delegati din peste 40 de tari, printre care se vor numara presedintele Comisiei Europene, presedintele Parlamentului European, sefi de state si de guverne, presedintii de partide din partea Popularilor Europeni, dar si comisarii europeni care fac parte din familia politica a PPE, se vor…

- Pe piața imobiliara se contureaza un paradox interesant: in ciuda amanarilor romanilor de a cumpara locuințe, prețurile continua sa inregistreze o creștere semnificativa. In cazul apartamentelor noi, acest fenomen poate fi parțial justificat prin creșterea TVA-ului. Cu toate acestea, in ceea ce privește…

- Bistrița-Nasaud se afla la coada clasamentului, cand vine vorba de populație absolventa de studii superioare. Doar 10% dintre bistrițeni se pot lauda ca au absolvit o facultate, potrivit PeCifre.ro. Cel mai inalt grad de educație, potrvit PeCifre.ro – care citeaza datele Institutului Național de Statistica…

- Managerul Aeroportului International Craiova , Sorin Manda, a anuntat, intr-un interviu acordat GdS, ca o noua companie aeriana va oferi zboruri regulate din Banie incepand din acest an. Noul operator va avea rute catre Spania si sudul Italiei, dar va suplini si unele zboruri la care singura companie…

- Federația Bancilor pentru Alimente din Romania, impreuna cu cele noua Banci pentru Alimente din București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați anunța ca prima etapa a a Colectei Naționale de Alimente, cu prezența voluntarilor in magazine, s-a incheiat.