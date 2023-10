Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a doua, pomenirea Sfantului Ciprian, cel ce leapada vrajitoria si ajunge episcop.Din relatarea vietii sale, aflam ca un tanar pagan, Aglaid, s a indragostit de Iustina si dorind sa o ia de sotie, cere ajutorul vrajitorului Ciprian pentru ca a fost respins de fecioara. Ciprian…

- Cartile bisericesti vorbesc despre Sfantul Ciprian ca fiind un vrajitor iscusit. Acesta putea sa porneasca vantul, tunetele sau ploaia. Cu toate acestea, viata i s-a schimbat atunci cand a incercat sa-si dovedeasca puterea farmecelor impotriva fecioarei Iustina.

- Sfantul Ciprian – leapada vrajitoria si ajunge episcop Din relatarea vietii sale, aflam ca un tanar pagan, Aglaid, s-a indragostit de Iustina si dorind sa o ia de sotie, cere ajutorul vrajitorului Ciprian pentru ca a fost respins de fecioara. Ciprian a trimis succesiv la Iustina diavoli care sa aprinda…

- Sarbatorile zilei de 2 octombrie - Sfantul Ciprian și Sfanta Iustine fecioaraOrtodoxe Sf. Sfintit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara Greco-catolice Sf. ep. Ciprian; Sf. m. Iustina fecioaraRomano-catoliceSs. Ingeri PazitoriSfantul Sfintit Mucenic Ciprian si…

- Sfantul Ciprian, sarbatorit in 2 octombrie. Sfantul care a fost vrajitor, iar apoi s-a convertit la crestinism și a devenit preot Calendar ortodox, octombrie 2023: In data de 2 octombrie Sfantul Sfintit Mucenic Ciprian si Sfanta Mucenica Iustina fecioara sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox.…

- Aproape 14.000 de perechi de incalțaminte sport, in valoare de 6,4 milioane de euro, au fost confiscate, marți, in Portul Constanța. Incalțamintea, care purta denumirea unui brand internațional de lux, era fake și urma sa fie comercializata in Romania de o firma din Capitala. Este al doilea transport…

- Klaus Iohannis, intampinat in stil ceaușist in prima zi de școala: elevi au facut un pod de flori la trecerea președintelui. Iohannis a fost prezent luni la festivitatea de deschidere a anului scolar la Scoala gimnaziala 162 din Capitala. The post Ce o fi in capul lui Iohannis? appeared first on Cotidianul…

- De altfel, ies la iveala noi detalii șocante din trecutul beizadelei. Potrivit unor surse, inainte de teribilul accident, Vlad Pascu a fost prins intr-un mall din Capitala dupa ce a furat un tricou. In urma perchezițiilor, paznicii i-au descoperit in buzunar și droguri. L-au dat pe mana anchetatorilor,…