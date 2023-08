15 august, Sărbătoarea Marinei Române Sarbatoarea Marinei, serbata de Adormirea Maicii Domnului, va fi marcata anul acesta de exercițiul demonstrativ ”Forțele Navale Romane 2023. In program acestei sarbatori sunt incluse ”elemente de cercetare-diversiune, respingerea atacului aviației inamice, cautarea și atacul asupra unui submarin inamic, respingerea unui desant maritim, combaterea migrației ilegale pe mare și manevrarea elicopterului Puma Naval pentru apuntarea la bordul unei frigate”, a anunțat Statul Major al Forțelor Navale. Potrivit tradiției, dupa alocuțiunile oficialitaților, va fi oficiata o slujba pentru marinarii romani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

