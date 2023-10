Stiri pe aceeasi tema

- De la crearea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), o subdiviziune autonoma din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA), s-au aplicat sechestre pe bunuri in valoare de aproximativ opt miliarde de lei dintre care cinci miliarde in cazul fraudei bancare, cunoscuta ca ”Furtul miliardului”.…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis ordonanțe de sechestru, in baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție, Direcției Generale Teritoriale Nord a CNA și Poliției de Frontiera, pe 4 bunuri, in valoare de peste 5,2 milioane de lei, saptamina trecuta. In prezent, ARBI are…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA anunța ca, saptamana trecuta a emis ordonanțe de sechestru, in baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție (PA), Direcției Generale Teritoriale Nord a CNA și Poliției de Frontiera, pe 4 bunuri, in valoare de peste 5,2 milioane de lei, saptamana…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre, saptamana trecuta, pe bunuri in valoare de circa 133 de milioane de lei, in baza unei delegații a Procuraturii Anticorupție (PA). Este vorba despre un teren de construcții, evaluat la peste 129 de milioane de lei și o incapere…

- Bunuri de circa 1,8 milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, in baza delegațiilor procurorilor, saptamana trecuta. Printre acestea se numara 2 terenuri pentru construcție și 2 construcții locative, sechestrate intr-un caz de spalare…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis ordonanțe de sechestru, in baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție (PA) și Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), pe 3 bunuri, in valoare de circa 2 milioane de lei, saptamina trecuta.…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a sechestrat, saptamana trecuta, in baza delegațiilor procurorilor, bunuri in valoare de circa 2,4 milioane de lei. Printre acestea se numara 2 incaperi locative, 5 terenuri agricole și 3 pentru construcții, o construcție nelocativa și 2 locative,…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a sechestrat bunuri, in valoare de circa 2,4 milioane de lei, saptamina trecuta, in baza delegațiilor procurorilor, noteaza Noi.md. Printre acestea se numara 2 incaperi locative, 5 terenuri agricole și 3 pentru construcții, o construcție nelocativa…