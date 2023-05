13-14, pentru… statistici CSM Petrolul Ploiesti va juca pentru locurile 13-14 ale Ligii Nationale de Baschet Masculin dupa ce a pierdut si meciul al doilea al seriei cu CS Municipal Targu Mures, din turul secund al play-out-ului. A fost 94-81 (22-26, 25-21, 27-17, 20-17) pentru gazde, la capatul unei confruntari in care echilibrul s-a mentinut pana spre finalul sfertului al treilea, in care trupa mureseana a reusit sa se desprinda decisiv. De la 61-61, muresenii s-au dus atunci la 74-61 si au stiut, ulterior, gratie experientei unor jucatori precum Martinic, Gajovic ori Santa sa pastreze avantajul creat pana la finalul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

- CSM Petrolul Ploiesti a inchis din trei meciuri seria cu CSM VSKC Miercurea Ciuc, contand pentru primul tur al play-out-ului Ligii Nationale de Baschet Masculin, dupa ce a castigat cu 83-77 (30-20, 15-18, 18-19, 20-20) prima confruntare din Sala „Eross Zsolt”. Era 2-0 dupa cele doua intalniri desfasurate…

- Seria cu CSM Miercurea Ciuc din primul tur al play-out-ului Ligii Nationale de Baschet Masculin a inceput cu o victorie pentru CSM Petrolul Ploiesti, care s-a impus, in Sala „Olimpia”, cu scorul de 90-80 (21-17, 20-25, 26-14, 23-24). Nu s-a mai repetat „macelul” din prima faza a campionatului (103-45…

- CSM Petrolul Ploiesti si-a respectat statutul de favorita si a castigat meciul disputat la Focsani, in deschiderea etapei a 6-a a Grupei 11-18 a Ligii Nationale de Baschet Masculin! Baietii pregatiti de Mihai Popa s-au impus cu 78-75 (25-22, 12-17, 15-20, 26-16) la capatul unei partide in care au mers,…

- Echipa noastra de baschet masculin, a castigat si a treia partida de pe teren propriu din faza a doua a LNBM: CSM Tg Mures – CSM 2007 Focsani 97-75 (24-18, 28-19, 20-20, 25-18) Marcatorii nostrii: Mathis 19 (4×3), Gajovic 14 (2×3), Santa 13 + 11 rec, Martinic 13 (3×6), Solopa 13, Lowrance 10 (2×3),…

- Echipa de baschet seniori a CSM Petrolul Ploiesti a trecut rapid peste meciul scapat printre degete in runda trecuta, pe terenul Stelei, si a reusit sa se impuna chiar pe terenul primei clasate in play-out, CS Municipal Galati. Baietii pregatiti de Mihai Popa au castigat cu 84-77 (19-21, 21-20, 28-19,…

- CSM Targu Mureș a invins vineri, 10 martie, pe teren propriu, cu scorul de 99-82 (21-22, 29-20, 26-19, 23-21), formația Steaua București, intr-un meci contand pentru etapa a 3-a a play-outului Ligii Naționale de Baschet Masculin Mozzart Bet. Pentru formația gazda, pregatita de George Trif, au punctat:…

- CSM Targu Mures – Steaua Bucuresti 99-82 (21-22, 29-20, 26-19, 23-21) Marcatorii echipei noastre: Mathis 24 (7×3), Gajovic 20 (4×3) + 13 rec!, Santa 20 + 8 rec, Martinic 19 (1×3) + 11 ass!, Person 10 (2×3), Boloni 3 (1×3), Engi Rosenfeld 3 (1×3). A mai jucat: Solopa, Borsa, Solyom. Fara Lowrance – accidentat…

- LNBM, et. 21 CSM Targu Mures – CSM Galati 94-92 (20-16, 31-24, 21-25, 22-27) Marcatorii nostri: Martinic 23 (4×3) + 7 ass, Mathis 22 (4×3), Santa 21 + 9 rec(8 off. rec) + 6 ass(!), Gajovic 10 (1×3), Lowrance 7 (1×3), Boloni 5 (1×3), Person 4 + 9 rec, Solopa 1, Solyom 1 a mai jucat Borsa Am inceput in…