10% din RESURSELE petroliere recuperabile din lume vor fi abandonate? Actuala criza grabeste si trecerea globala la o energie mai curata, iar drept urmare combustibilii fosili vor fi probabil mai ieftini decat se astepta in urmatoarele decenii, in timp ce emisiile de carbon pe care le contin vor fi mai scumpe. Aceasta este concluzia la care au ajuns analiștii din domeniu, prin prisma unui fapt produs pe fondul pandemiei. Și anume, companii petroliere europene au ajuns, in ultimele luni, la o concluzie destul de incomoda pentru ele: este posibil ca resurse de petrol si gaze in valoare de miliarde de dolari sa nu fie extrase vreodata, potrivit unei analize Bloomberg.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

