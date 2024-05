Stiri pe aceeasi tema

- S-a facut un top. Romania se afla pe locul 89 in topul celor mai atragatoare destinații de relocare profesionala. Totuși, fața de 2020, cand se afla pe 92, țara noastra a urcat patru poziții. In 2018, Romania se situa pe poziția a 78-a. Potrivit studiului anual realizat de Boston Consulting Group (…

- Investițiile straine directe (ISD) in Europa au scazut in 2023 cu 4% fața de 2022 și cu 11% comparativ cu nivelul inregistrat in 2019, chiar inainte de apariția pandemiei COVID-19, potrivit ediției 2024 a studiului anual EY European Attractiveness Survey, cea mai aprofundata și indelungata analiza anuala…

- S-a facut un studiu! Conform acestuia, Romania ocupa locul 17 in clasamentul destinatiilor pentru investitii straine directe pe pietele in curs de dezvoltare. Potrivit agerpres.ro , documentul analizeaza increderea cu privire la viitoarele fluxuri de investitii straine directe si a fost publicat de…

- O palma pentru Iohannis din partea Americii NATO se afla in plin proces de dezbatere si cautare a consensului cu privire la numele urmatorului secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, dar pozitia Washingtonului este aceea ca il sustine pe deplin pentru aceasta functie pe actualul premier olandez…

- 1. Alegeri in toata Europa. Groaza printre neomarxiștii ciudați de la Bruxelles. In acest moment, partidele din categoria AUR sunt pe primul loc, in sondaje, in Austria, Olanda, Italia, Franța, Polonia, Ungaria și pe locul doi in Germania și Spania. La noi, AUR e undeva in spatele coaliției PSD – PNL.…

- Polonia va pune capat controalelor la granita cu Slovacia sambata la miezul noptii, a anuntat Ministerul de Interne polonez, pe fondul unei scaderi a amenintarii migratiei ilegale, relateaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Slovacia este o tara de tranzit pentru migranti, majoritatea proveniti…

- Formatia rock AC/ DC a anuntat primele date ale turneului mondial „Power Up” din acest an, potrivit news.ro.In aceasta vara, AC/DC se intorc in turneu pentru prima data din 2016. Show-urile marcheaza 50 de ani de la infiintarea trupei hard rock si este pentru prima data cand muzicienii isi promoveaza…