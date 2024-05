Top destinații de relocare profesională. Pe ce loc e România S-a facut un top. Romania se afla pe locul 89 in topul celor mai atragatoare destinații de relocare profesionala. Totuși, fața de 2020, cand se afla pe 92, țara noastra a urcat patru poziții. In 2018, Romania se situa pe poziția a 78-a. Potrivit studiului anual realizat de Boston Consulting Group ( BCG ), The Network și The Stepstone Group, Bucureștiul obține un scor mai scazut decat cel de la nivel de țara, fiind plasat pe locul 118. Strainii care ar accepta un loc de munca in țara noastra Candidații care ar fi cel mai tentați sa accepte oferta unui loc de munca din Romania sunt cei din Pakistan,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Investitiile straine directe (ISD) in Europa au scazut in 2023 cu 4% fata de 2022 si cu 11% comparativ cu nivelul inregistrat in 2019, chiar inainte de aparitia pandemiei COVID-19”, potrivit editiei 2024 a studiului anual EY European Attractiveness Survey, o analiza anuala a ISD in Europa. Franta,…

- Liderii din Romania, Argentina, Austria, Brazilia, Bulgaria, Canada, Columbia, Danemarca, Franta, Germania, Ungaria, Polonia, Portugalia, Serbia, Spania, Thailanda, Regatul Unit si Statele Unite au semnat o declaratie comuna prin care solicita eliberarea imediata a tuturor ostaticilor detinuti de Hamas…

- Romania, Argentina, Austria, Brazilia, Bulgaria, Canada, Columbia, Danemarca, Franța, Germania, Ungaria, Polonia, Portugalia, Serbia, Spania, Thailanda, Regatul Unit și Statele Unite au semnat joi o Declarație pentru eliberarea ostaticilor din Gaza, conform unui comunicat de presa al Administrației…

- 1. Alegeri in toata Europa. Groaza printre neomarxiștii ciudați de la Bruxelles. In acest moment, partidele din categoria AUR sunt pe primul loc, in sondaje, in Austria, Olanda, Italia, Franța, Polonia, Ungaria și pe locul doi in Germania și Spania. La noi, AUR e undeva in spatele coaliției PSD – PNL.…

- Salariul minim european trebuie introdus in Romania pana la 15 noiembrie 2024. Guvernanții romani pregatesc schimbarea legislației in acest an. Salariul minim. Este vorba despre o directiva europeana care trebuie transpusa in legislația naționala. Decizia vine in condițiile in care in Romania prețurile…

- Sprijinul pentru Ucraina in țarile europene ramane masiv, dar la aproape doi ani de la invazie, doar 10% dintre europeni cred ca Kievul poate invinge Rusia, arata rezultatele unui sondaj paneuropean, scrie ziarul britanic The Guardian. Sondajul a fost realizat in 12 state membre ale UE, printre care…

- Sunt mai multe mașini inmatriculate. Raportul ACEA cu privire la inmatricularile de autoturisme noi in Europa arata ca in luna ianuarie 2024 au intrat in circulație 1.015.381 de mașini, in creștere cu 11,5% fața de prima luna din 2023. Raportul Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA)…

- Formatia rock AC/ DC a anuntat primele date ale turneului mondial „Power Up” din acest an, potrivit news.ro.In aceasta vara, AC/DC se intorc in turneu pentru prima data din 2016. Show-urile marcheaza 50 de ani de la infiintarea trupei hard rock si este pentru prima data cand muzicienii isi promoveaza…