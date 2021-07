Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia comemoreaza joi victimele atacurilor teroriste de la Oslo si de pe insula Utoya comise in urma cu 10 ani de extremistul de dreapta Anders Behring Breivik si soldate cu 77 de morti, relateaza dpa. Cu aceasta ocazie sunt planificate mai multe evenimente comemorative la care urmeaza…

- Ministerul Mediului a publicat Oronanța de Urgența care prevede intervenția in cazul atacurilor urșilor. OUG a fost prezentata in ședința de Guvern. Potrivit documentului, urșii pot fi impușcați daca „siguranta si securitatea membrilor echipei de interventie sunt puse in pericol”. Ordonanța prevede…

- ClusterPower, a hybrid cloud services provider announced, that it will build near Craiova the largest data centre in Romania and one of the largest in Europe. ClusterPower will create a one-stop-shop artificial intelligence infrastructure, following an initial investment of RON 172 million (E36 million),…

- Dupa scandalul iscat in filiala sector 5 a PNL, un consilier de la Guvern acuzandu-l pe șeful acestei filiale, Cristian Bacanu, de presiuni pentru ca membrii de partid sa aleaga in ce tabara sunt, un alt membru de partid, din filiala sector 4, condusa de deputatul Pavel Popescu, acuza aceleași presiuni.…

- O echipa a Serviciului Roman de Informatii participa la ancheta privind explozia mașinii omului de afaceri, in urma careia acesta și-a pierdut viața. La fața locului a fost deplasat un laborator de probe, iar primele concluzii ar fi ca ipoteza unui atentat terorist cu bomba este exclusa. “SRI participa…

- Afaceristul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce a sarit in aer cu tot cu mașina in parcarea unui supermarket din Arad, ar fi fost victima unui atentat. Martorii, care sunt audiați in acest moment spun ca ar fi vazut o persoana care ar fi umblat la mașina, potrivit unor surse citate de presa din…

